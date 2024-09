Zaak aanslag Iraanse activist gestart, justitie hint op betrokkenheid Iran

Twee mannen en een vrouw stonden vandaag voor de rechter omdat ze ervan verdacht worden dat ze in juni een Iraanse man wilden vermoorden in Haarlem. Het beoogde doelwit is een Iraanse activist en journalist die in Nederland verblijft.

De twee mannen zouden in de nacht van 5 op 6 juni gewapend bij de woning van de Iraanse man zijn geweest. De vrouw wordt ervan beschuldigd medeplichtig te zijn. Zij zou geholpen hebben met het voorbereiden van de aanslag en onder meer het huis en de omgeving van het huis van de Iraanse man hebben verkend.

Noodknop

Vandaag was de pro-formazitting in de rechtbank van Noord-Holland in Badhoevedorp, waarin de zaak nog niet inhoudelijk werd behandeld. De twee mannelijke verdachten waren niet aanwezig. De vrouw was er wel.

Alle verdachten blijven voorlopig vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van de zaak. Die is waarschijnlijk is het eerste kwartaal van volgend jaar. Het gaat om een Tunesiër (38), een Colombiaan (27) en een vrouw (27) uit Den Bosch.