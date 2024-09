Twee 'finfluencers' krijgen boetes van acht ton, beleggers zijn geld kwijt

De Autoriteit Financiële Markten heeft twee financiële influencers beboet. De twee 'finfluencers' hebben geld verdiend met het promoten van een illegale vermogensbeheerder.

Online promootten ze een buitenlands bedrijf, Grinta Invest. Ook hielpen ze mensen geld naar het bedrijf over te maken. Grinta zou dat geld investeren en een rendement leveren van wel 4 procent per maand. Maar sinds 2021 is het bedrijf onbereikbaar. Het overgemaakte geld zijn de beleggers kwijt.

De ene influencer, Mories van de Venne, krijgt een boete van 544.000 euro. Hij was actief onder de namen Venno Trading, Venno Art en e-Forex.

De ander, Koen Nieuwenhuijs, krijgt een boete van 256.000 euro. Hij was actief als Slapend Geld Verdienen, Spaaralternatieven en Arb Trade Invest. Voor beiden geldt dat de boete ook het bedrag is dat ze ongeveer verdienden met hun promotie van Grinta Invest.

Ze kregen een provisie van zo'n 10 procent van het door beleggers ingelegde geld. Dat betekent dat beleggers via deze twee influencers het bedrijf Grinta in totaal zo'n 8 miljoen euro toevertrouwden.

Vaker fout

"Het geld van beleggers laten verdwijnen, is niet het oogmerk van ze geweest", zegt de AFM. "Maar door hun samenwerking met het bedrijf hebben ze dat wel mogelijk gemaakt." In juni kreeg een andere financiele influencer ook al een boete van 620.000 euro wegens samenwerking met hetzelfde bedrijf. Dat was toen de allereerste AFM-boete voor een finfluencer.

De AFM zegt dat de zaak niet op zichzelf staat. Al in 2021 waarschuwde de financiële waakhond dat influencers zich niet altijd aan de regels voor beleggingsadvies houden. Financieel advies geven mag niet zonder vergunning van de AFM.

De AFM roept consumenten op om, voordat ze geld overmaken, altijd te controleren of een partij een vergunning heeft. "Zeker als het aanbod te mooi is om waar te zijn."