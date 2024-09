Pieter Bouwman (66), onder meer van 'Radio Bergeijk', overleden

Toneelregisseur en cabaretier Pieter Bouwman is op 66-jarige leeftijd overleden. Dat meldt acteur en cabaretier George van Houts, met wie hij jarenlang het satirische radioprogramma Radio Bergeijk heeft gemaakt bij de VPRO. Bouwman leed aan longkanker.

De in Eindhoven geboren Bouwman was begin jaren 90 een van de eerste leden van de Comedytrain, een gezelschap van stand-upcomedians dat door Raoul Heertje werd opgericht.

Later werkte Bouwman samen met Hans Teeuwen en cartoonist Gummbah in het tot televisieserie bewerkte absurdistische theaterprogramma Poelmo, slaaf van het zuiden. Met Teeuwen maakte hij daarvoor al absurdistische radiosketches in VPRO-programma De Avonden onder de titel De mannen van de radio.

Bouwman legde zich later meer toe op het regisseren van theatervoorstellingen. Zo regisseerde hij programma's van Hans Teeuwen, Jeroen van Merwijk, Hans Dorrestijn, Paul Haenen, Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleuten, en Micha Wertheim.