Auto ramt studio tijdens radio-uitzending: 'Dat is even heel minder'

"O o, dat gaat hier niet goed. Er rijdt net een auto tegen... die meneer rijdt de pui eruit. Dat is even heel minder." Luisteraars van de lokale omroep LOS in Den Helder waren vanochtend live getuige van een ongeluk. Een auto ramde de radiostudio op het moment dat de nieuwsuitzending bezig was.

Het ongeluk veroorzaakte een flinke ravage. De radiostudio lag vol glas en de vensterbank raakte ontzet. Radiopresentator Gert-Jan Meijer zag het niet eens gebeuren. "Ik was een nieuwsbericht aan het voorlezen en ineens een enorm kabaal", zegt hij tegen NH Nieuws.

Meijer besloot het nieuws niet af te maken en startte meteen een plaat in met de woorden: "We gaan even kijken wat er gebeurd is."

Het ongeluk zorgde voor een hoop kabaal op de radio: