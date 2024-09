Vanavond op tv: Schoof verdedigt kabinetsplannen • Schendt pieperaanslag oorlogsrecht?

Asielplannen onder vuur

Premier Dick Schoof wacht vandaag, op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen, een pittige dag. Gisteren kreeg hij van oppositie- én coalitiepartijen tal van vragen over de koers van zijn kabinet en die zal hij nu naar tevredenheid van zoveel mogelijk partijen moeten beantwoorden.

Vooral over de aangekondigde asielnoodwet was de oppositie gisteren erg kritisch. "Niet democratisch", vinden onder meer GroenLinks-PvdA, SP, CDA, D66, Denk, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Volt. Ze zeggen dat er geen sprake is van een noodsituatie. Schoof moet duidelijk maken waarom het kabinet denkt dat een noodwet toch gerechtvaardigd is. Politiek verslaggever Arjan Noorlander volgt het debat en praat ons bij.