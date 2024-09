Illustrator en kinderboekenauteur Marit Törnqvist wint Johannes Vermeerprijs

Illustrator en kinderboekenschrijver Marit Törnqvist (60) krijgt dit jaar de Johannes Vermeerprijs. Dat heeft de jury unaniem besloten.

Het is voor het eerst dat de onderscheiding gaat naar een kunstenaar die zich alleen richt op kinderen en jeugd. Törnqvist krijgt 100.000 euro, geld dat besteed moet worden aan een speciaal project binnen haar eigen vakgebied.

De jury vindt dat de Zweeds-Nederlandse Törnqvist heel goed is in het oproepen van emoties, in woord en beeld. "Het werk van Marit ademt een vrije en open manier van denken, sociale bewogenheid en een liefde voor de kleine en grote mens", omschrijft de jury. "Ogenschijnlijk eenvoudig, altijd herkenbaar en treffend, soms verlangend, dan weer surrealistisch, altijd schitterend."

Zilveren Griffel

Haar boeken wonnen meerdere grote prijzen en verschenen in verschillende talen. Zo werd haar boek Schildpad en ik vorig jaar bekroond met een Zilveren Griffel, de jaarlijkse vakprijs voor de beste kinderboeken.

Verder illustreerde Törnqvist onder andere het prentenboek van de Kinderboekenweek in 2014: Fabians Feest. Voor haar illustraties in het boek Pikkuhenki won ze een Gouden Penseel voor het best geïllustreerde kinderboek.

De Johannes Vermeerprijs, ook wel de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten genoemd, wordt op 4 november officieel uitgereikt in de Nieuwe Kerk in Den Haag door minister Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.