ING kijkt kritischer naar leningen aan olie- en gasbedrijven

ING stopt met het lenen van geld aan sommige bedrijven in de olie- en gasindustrie. Per direct geeft de bank geen nieuwe leningen meer aan bedrijven die zich alleen richten op het oppompen van olie en gas en het ontwikkelen van nieuwe velden.

Het gaat dus niet om grote olieconcerns als Shell en BP. Want die zijn breder actief, met bijvoorbeeld raffinaderijen en benzinestations.

Een woordvoerder van ING wil geen namen noemen van bedrijven die niet meer welkom zijn, maar wel verduidelijken dat nu nog zo'n 25 van deze olie- en gasbedrijven leningen hebben.

Geen lng-exportterminals meer

Vanaf 2026 financiert ING ook geen nieuwe lng-exportterminals meer. Dat zijn faciliteiten waar aardgas vloeibaar wordt gemaakt om vervolgens met schepen geëxporteerd te worden. ING financiert nu nog zo'n 20 bedrijven in die sector, onder meer in de VS.

Lng-terminals bedoeld voor de import van aardgas blijft ING wel financieren. Nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen kwam er veel minder Russisch gas via pijpleidingen naar Europa. Sindsdien zetten landen hier meer in op gasimport via lng-terminals. Zo kwam er snel een drijvende lng-terminal in de Groningse Eemshaven.

Breder klimaatbeleid

De maatregelen zijn onderdeel van een breder klimaatbeleid bij de bank. Vanaf 2040 wil ING helemaal niets meer lenen aan bedrijven die olie en gas oppompen.

De bank houdt nu de duurzaamheidsmaatregelen van 2000 grote klanten in de gaten. Klanten die in de ogen van ING te weinig stappen maken, kunnen in de toekomst uitgesloten worden van nieuwe leningen.

Extinction Rebellion

ING was de afgelopen tijd regelmatig het doelwit van acties van de klimaatactiegroep Extinction Rebellion. Die wil dat ING per direct stopt met de financiering van de fossiele industrie.

Een woordvoerder van ING zegt dat de stap van vandaag niks te maken heeft met druk vanuit Extinction Rebellion. "We zijn al sinds 2018 bezig met het sturen op duurzaamheid in onze leningenportefeuille." De bank zegt altijd bereid te zijn tot een gesprek met Extinction Rebellion en het duurzaamheidsbeleid graag uit te willen leggen.