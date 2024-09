Lichaam gevonden van man die in Kentucky auto's beschoot

Op de snelweg in Kentucky werden zaterdagavond 7 september twaalf rijdende auto's beschoten. Vijf mensen raakten daarbij gewond, van wie er een in het gezicht werd geraakt. Alle gewonden moesten naar het ziekenhuis. De dader had het vuur geopend vanaf een klif boven een afslag, niet ver van het stadje London. Daarna verdween hij in de omgeving.

Couch was een voormalig reservist van het Amerikaanse leger. Hij gebruikte een semiautomatisch AR-15-geweer, dat hij net als zo'n duizend patronen op de dag van de schietpartij legaal had gekocht. De politie heeft nog niets meegedeeld over een motief, maar denkt wel dat de automobilisten willekeurige slachtoffers waren.

Kort na de beschietingen begon de politie een klopjacht op de man, waarbij scholen in de omgeving uit voorzorg werden gesloten. Het geweer werd al snel teruggevonden, net als de auto van Couch en een mobiele telefoon waar de batterij uit was gehaald. Daarna volgde een dagenlange zoektocht naar de man zelf, in een gebied van ruim 11.000 hectare.