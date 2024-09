400 jaar oude lening voor dijken levert nog altijd rente op

31 december 1624. Door het kruiende ijs en de hoge waterstand breekt de dijk van de Lek ter hoogte van Tull en 't Waal, vlak bij Houten.

Het kolkende water bereikt grote delen van Utrecht en Holland, tot Rotterdam en Amsterdam. Pas drie maanden later lukt het om het gat in de dijk te dichten.

Het getroffen gebied heeft een groot inwonertal en de economische waarde is belangrijk. Daarom wil het Utrechtse hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams (later De Stichtse Rijnlanden) dat dit nooit meer gebeurt.

Eeuwenoude obligatie

Het is het begin van een obligatieprogramma dat nog steeds, 400 jaar later, loopt. Om de dijken van de Lek te versterken, haalt het waterschap in 1624 geld op bij vermogende Nederlanders. Zij kunnen geld uitlenen (obligaties kopen) en dat levert 23.000 gulden op. Later worden er nog meer obligaties uitgeschreven.

Door de eeuwen heen wordt hoogwaterbescherming een zaak van nationaal belang. De meeste obligaties worden dan ook teruggekocht door het waterschap, maar tot op de dag van vandaag zijn er mensen die deze obligaties in handen hebben.

Rentefeestje

Het resultaat: een 400 jaar oude obligatie waarover nog rente wordt betaald, volgens het Guinness World Records-boek de oudste ter wereld. En dat wordt gevierd op de Amsterdamse beurs. Tijdens de gongceremonie wordt stilgestaan bij deze rente-uitkering.

Het is een feestje waard, zegt de woordvoerder van Euronext: "Deze eeuwenoude obligaties voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn misschien wel actueler dan ooit. Bovendien staan de stukken, die al bijna 400 jaar rente geven, symbool voor de financiële betrouwbaarheid van Nederland."

De laatste keer dat er rente over werd betaald was in 2016. Nu gaat het om obligaties uit 1638 en 1765 in handen van de Amsterdamse beurs. Later dit jaar wordt de alleroudste obligatie, 400 jaar oud, beloond met rente. Deze is in handen van de New York Stock Exchange.

Waterbewustzijn

Hoewel het Hoogheemraadschap al 400 jaar met deze renteverplichting zit, vindt Stichtse Rijnlanden het toch ook een feestje waard. Willem van der Steeg van het Hoogheemraadschap: "Deze ramp van 400 jaar geleden is enorm geweest. Uitsluiten dat er ooit weer een dijk doorbreekt, kunnen we niet, maar het is nu wel vele malen veiliger dan toen."

Van der Steeg wil graag dat het 'waterbewustzijn' onder Nederlanders toeneemt. Er worden onder meer gastlessen op basisscholen en fietstochten langs de Lek georganiseerd om over deze geschiedenis te vertellen.