Aarde had mogelijk ooit ringenstelsel, denken wetenschappers

De aarde had 466 miljoen jaar geleden mogelijk een Saturnus-achtig ringenstelsel. Daarvoor hebben wetenschappers van de Australische Monash-universiteit aanwijzingen ontdekt. Ze hebben hun bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Earth and Planetary Science Letters.

De ring van stof en puin zou zijn ontstaan nadat een passerende planetoïde was ingevangen door de zwaartekracht van de aarde en door de sterke getijdenkrachten uiteen was gevallen in kleine brokstukken. De puinring heeft volgens de onderzoekers waarschijnlijk tientallen miljoenen jaren om de aarde gedraaid. Uiteindelijk viel het puin naar de aarde, waardoor er een piek in het aantal meteorietinslagen optrad.

Die inslagen vormen ook de belangrijkste aanwijzing dat de puinring daadwerkelijk heeft bestaan. De onderzoekers van de Australische universiteit keken naar de positie van 21 inslagkraters, waarvan wordt gedacht dat ze afkomstig zijn van vallende brokstukken van een grote planetoïde die tussen 488 en 443 miljoen jaar geleden neerkwamen.

IJstijd

Met een computermodel werd berekend waar die 21 kraters in die periode hebben gelegen: allemaal binnen 30 graden van de evenaar. Dat is opvallend, want een veel groter deel van de aarde ligt buiten die zone. De keten van kraters rond de evenaar is consistent met het idee van een ring van puin die zou zijn gevormd na het uiteenvallen van een planetoïde van zo'n 12 kilometer doorsnee.

Als de aarde inderdaad een Saturnus-achtige ring rond de evenaar had, kan die ring het klimaat van onze planeet behoorlijk hebben beïnvloed, zo blijkt uit het nieuwe onderzoek. De ring zou een schaduw hebben geworpen over het oppervlak en zo een wereldwijde afkoeling hebben veroorzaakt. Er was zo'n 445 miljoen jaar geleden inderdaad sprake van een ijstijd, een van de koudste periodes in de afgelopen 500 miljoen jaar.

Het onderzoeksteam benadrukt dat veel over de ringen-theorie nog onduidelijk is. "We weten niet hoe de ring er vanaf de aarde zou hebben uitgezien, hoeveel licht hij zou hebben weggenomen of hoeveel brokstukken er in de ring zouden moeten zijn geweest om de temperatuur op aarde te verlagen", aldus een van de wetenschappers.