Keeper Vorm heeft zijn droom geleefd en gunt nu anderen een 'men-experience'

Hij speelde al langer met de gedachte om een punt te zetten achter zijn loopbaan, die op gang kwam toen hij van JSV overstapte naar de jeugdopleiding van FC Utrecht en is geëindigd met zes seizoenen bij de Engelse topclub Tottenham Hotspur. Toen afgelopen zomer zijn contact in Londen afliep, is hij de zaken met zijn vrouw en kinderen op een rijtje gaan zetten.

Een 'men-experience' omschrijft Vorm het concept van zijn zaak. Een opmerkelijke move voor een doelman, al blijkt later dat de appel toch niet zo heel ver van de boom valt. Maar het leven als doelman, dat is voor de 37-jarige Nieuwegeiner sinds twee weken voorgoed voorbij. Vorm is gestopt met betaald voetbal.

"We hadden met elkaar afgesproken: we gaan niet meer naar het buitenland. Dan blijft Nederland - en misschien België - over. Maar er is geen club naar mij toegekomen van: hé, Mies, sta je er nog open voor? En toen ging ik ook kijken naar de tijd waarin we zitten, het coronatijdperk met lege stadions en testen. Dat heeft mij nog meer het gevoel gegeven van 'het is goed zo'."

Van eerste doelman naar reservekeeper

Ook als zijn grote liefde FC Utrecht zich had gemeld, zou Vorm niet hebben toegehapt. "Utrecht is natuurlijk mijn club en dan ga je dat sowieso wel overwegen. Maar er is te veel twijfel bij mij. En ik ben op een leeftijd dat je er voor de volle honderd procent achter moet staan. En anders moet je het gewoon niet doen. Dus dan zeg ik: nee."

De vraag rijst of de 15-voudig international, die ook 45 wedstrijden van Oranje vanaf de bank meemaakte, het maximale uit zijn voetbalcarrière heeft gehaald. "Oeh!", reageert hij bijna verschrikt. "Dat is een heel moeilijke vraag. Ik heb ook weleens gedacht: als ik nou keuze A had gemaakt in plaats van keuze B, was het misschien anders gelopen. Dat weet je niet."