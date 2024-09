Nog altijd kiest McLaren voor Norris én Piastri: 'Werken met principes, niet met regels'

Twee coureurs die races kunnen winnen, lijkt voor een teambaas nog zo aantrekkelijk, maar Horner denkt daar anders over. "Het is heel moeilijk te managen, de kans op onduidelijkheid is groot. Natuurlijk is de strijd open aan het begin van het seizoen, maar je zult op een van je paarden moeten inzetten. Zeker als je meedoet in de titelstrijd."

'We hebben twee eerste coureurs'

Stella noemt richting de GP van Singapore geen van zijn paarden bij naam. "We hebben twee eerste coureurs. Dat betekent dat we in eerste instantie beslissingen nemen in het teambelang."

"We willen de constructeurstitel winnen. En ja, we willen ook het rijderskampioenschap winnen. Lando staat er het beste voor, dus normaal gesproken zouden we hem gesteund hebben."

"Maar we zagen het bewijs dat Lando een rol speelde in de zege van Oscar. Dat zal onze benadering blijven. We kijken na elke race met de coureurs wat de beste aanpak zal zijn, zo maken we ook het plan voor Singapore."