Wereldwijd na schatting 65 miljoen minder doden door HIV, Malaria en TBC

Zorgen om bezuinigingen

Het nieuwe kabinet heeft flinke bezuinigingen aangekondigd op ontwikkelingshulp en dat baart zorgen, vertelt Wijnroks. "Nederland is altijd een consistente donor geweest en het is belangrijk dat we op die steun kunnen rekenen."

Volgens de arts kan het terugtrekken van Nederlandse donaties negatieve gevolgen hebben op de donaties van andere partijen. "We gaan er alles aan doen om de minister ervan te overtuigen dat dit een goede investering is bij het bestrijden van tbc, hiv en malaria."

Wijnroks benadrukt dat de strijd nog niet gestreden is. "Het gaat wel de goede kant op, maar we zijn nog niet klaar met het bestrijden van deze ziektes."

Volgens haar is het geld ook de komende jaren nog hard nodig. "Voor het eerst in jaren zitten er voor tbc en hiv nieuwe medicijnen in de pijplijn, dat biedt een unieke kans om effectievere middelen in te zetten."