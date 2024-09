Treinverkeer stilgelegd na steekpartij bij station Middelburg

Tussen Arnemuiden en Vlissingen rijden tijdelijk geen treinen vanwege een politieonderzoek bij station Middelburg. Bij een steekpartij zou iemand gewond zijn geraakt.

De steekpartij vond plaats tussen het bus- en treinstation in de stad. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet en doet sporenonderzoek. Volgens getuigen ging er aan de steekpartij een ruzie vooraf en is de politie nog op zoek naar de dader.

Waarschijnlijk is het onderzoek rond 01.00 uur vannacht afgerond. Tot die tijd ligt het treinverkeer stil.