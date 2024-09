Miedema scoort bij debuut voor City, dat flinke stap zet richting Champions League

De 0-2 volgde al snel, na rust liep Manchester City simpel uit naar een afgetekende zege. Miedema werd een kwartier voor tijd gewisseld.

Mede-Oranje-international Kerstin Casparij maakte de negentig minuten vol. Jill Roord ontbreekt nog. De middenvelder is wel weer in training na een zware blessure.

Zondag begint de Engelse competitie (WSL) met een voor Miedema saillante wedstrijd: Arsenal - Manchester City.

Arsenal, Wolfsburg en PSG

Arsenal moet na de start van de WSL ook nog serieus aan de bak om de groepsfase van de Champions League te bereiken. Zonder Oranje-internationals Daphne van Domselaar (bank) en Victoria Pelova (geblesseerd) verloren de Londenaren met 1-0 bij BK Häcken.

Lynn Wilms en Lineth Beerensteyn hoeven zich met VfL Wolfsburg weinig zorgen meer te maken. De Duitse club is tweevoudig winnaar en was in 2023 nog finalist in de Champions League, maar werd vorig seizoen verrassend uitgeschakeld in de voorrondes.

Dat lijkt de ploeg van trainer Tommy Stroot niet nog een keer te gebeuren. Woensdagavond haalde Wolfsburg uit bij Fiorentina, 0-7. Fenna Kalma viel kort voor tijd in.

Paris Saint-Germain kende bij het officiële debuut van Romée Leuchter (ex-Ajax) een lastige avond tegen Juventus in Turijn, 3-1.

De returns van de laatste voorronde zijn op 25 en 26 september. De groepsfase begint op 8 oktober.