Vermakelijke 0-0 City en Inter in Champions League, blunder nekt Girona

Manchester City en Internazionale hebben elkaar bij de start van een nieuw Champions League-seizoen in een vermakelijk duel in evenwicht gehouden. Ondanks kansen voor beide ploegen bleef het in Manchester 0-0.

Dat leek ook de eindstand te worden bij Paris Saint-Germain tegen debutant Girona. Een enorme blunder van Girona-doelman Gazzaniga in de 90ste minuut schonk de Franse kampioen alsnog de zege: 1-0.

Topaffiche en Oasis

Het topaffiche van deze Champions League-avond had een Nederlands onderonsje kunnen zijn, maar Nathan Aké kan door een bij Oranje opgelopen spierblessure de komende weken niet in actie komen bij City en aan de kant van Internazionale begonnen Stefan de Vrij en Denzel Dumfries op de bank.

Toch stonden er nog genoeg wereldsterren op het veld. Zo betraden Kevin De Bruyne, Rodri (de maker van de enige goal in de Champions League-finale van 2023) en doelpuntenmachine Erling Haaland (al negen goals in vier Premier League-duels) in een speciaal door Oasis-gitarist Noel Gallagher ontworpen shirt het veld.