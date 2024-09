X via 'trucje' weer beschikbaar in Brazilië ondanks verbod

Brazilianen kunnen ondanks een verbod van het Braziliaanse gerechtshof weer gebruikmaken van X. Het socialemediaplatform heeft een update doorgevoerd waarbij het lastig is om te zien waar een server of computer staat. Dat maakt het voor de Braziliaanse autoriteiten veel moeilijker om X-gebruikers te blokkeren.

De Braziliaanse vereniging van internet- en telecommunicatieproviders (ABRINT) meldt dat X in een update is overgeschakeld op Cloudflare-software, die voortdurend veranderende IP-adressen gebruikt.

Het hooggerechtshof blokkeerde het gebruik van X in Brazilië omdat X-baas Elon Musk weigert een juridische vertegenwoordiger aan te stellen in Brazilië. Het was de uitkomst van maandenlang getouwtrek tussen Musk en opperrechter Alexandre de Moraes. Die wil dat Musk iemand aanstelt zodat het land iemand aansprakelijk kan stellen voor verspreiding van haat en nepnieuws op het platform. Musk weigert dat nog altijd.

Blokkeren is lastiger

Volgens ABRINT is het door de update veel moeilijker om X-gebruikers te blokkeren. Anatel, het nationale Braziliaanse telecommunicatiebureau dat verantwoordelijk is voor het handhaven van het verbod, zegt ervan op de hoogte te zijn en te werken aan manieren om de dienst opnieuw te blokkeren.

Bedrijven en individuen die in Brazilië proberen toch toegang te krijgen tot X en betrapt worden, riskeren een boete van 50.000 Braziliaanse real per dag, omgerekend zo'n 8000 euro.

Het Amerikaans-Duitse marktonderzoekbureau Emarkteter schat dat zo'n 40 miljoen Brazilianen minstens een keer per maand op het platform actief waren voor het verbod. Hoeveel mensen na de update het platform weer gebruiken, is onbekend.