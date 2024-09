Parachutisten bevrijd uit boom bij Market Garden-herdenking in Overasselt

Bij een herdenking van operatie Market Garden in het Gelderse Overasselt zijn parachutisten in een boom beland en lichtgewond geraakt.

Ze maakten deel uit van een groep van ongeveer 25 mensen die rond 18.15 uur uit een vliegtuig sprongen. Ze zouden landen in Overasselt, maar door nog onbekende oorzaak kwamen zes parachutisten terecht in bomen en bosjes, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan de NOS.

"Zes mensen kwamen in de bosschage terecht, waarvan drie op hoogte in een boom", zegt een woordvoerder. Een aantal heeft lichte verwondingen opgelopen, één is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Brandweer

Rond 20.50 uur zaten er nog twee parachutisten vast in de hoge boom. Ze werden eruit gehaald door brandweerlieden van het Quick Response Team. Dit zijn brandweerlieden die gespecialiseerd zijn om in bomen en gebouwen te klimmen en daar slachtoffers uit te halen.

De mensen die in lagere bomen terechtkwamen, konden daar met een hoogwerker uit worden gehaald. Bij de hoge boom was dat niet mogelijk omdat de hoogwerker daar niet heen kon rijden.

Herdenkingen

Op meerdere plekken worden de komende tijd herdenkingen van de Slag om Arnhem gehouden. 80 jaar geleden landden Amerikaanse parachutisten in de weilanden tussen Overasselt en Nederasselt.

In Overasselt werd voor de herdenking een kamp gemaakt met onder meer oude legervoertuigen. Vandaag zouden vanaf 12.30 uur twee groepen parachutisten een sprong maken en landen in het dorp. Vanwege slechte weersomstandigheden werd de sprong uitgesteld en sprong de eerste groep pas rond 15.30 uur. Bij hen ging wel alles goed, maar bij de tweede groep springers, bleef er dus een aantal hangen in bomen en struiken.