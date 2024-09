Makkelijke avond Ajax tegen Fortuna: 5-0, rentree Klaassen en debuut Weghorst

Vanaf de eerste minuten tikte Ajax de bal heel aardig rond, veel korte combinaties en druk naar voren. Kenneth Taylor schoof de bal binnen tien minuten al binnen na een knappe combinatie met de sterk spelende Bertrand Traoré: 1-0.

Fortuna kon weinig uithalen, op een pegel van Alen Halilovic op de paal na. Kans tot een opleving kreeg de ploeg van Danny Buijs niet want even later was Traoré er zelf vandoor gesprint de diepte in. Eén op één met de doelman bleef hij koel: 2-0.

Rode kaart Guth

De rode kaart voor Rodrigo Guth op slag van rust, nadat hij de doorgebroken Akpom had gevloerd, betekende in zekere zin het einde van de wedstrijd. Fortuna kon niks meer en Ajax voetbalde zich in een tweede helft die veel weg had van een trainingspartijtje eenvoudig naar de overwinning.

Terwijl de voltallige Johan Cruijff Arena het na een uur niet meer had van vreugde toen Klaassen klaar stond voor zijn rentree, kopte Youri Baas op aangeven van Akpom de 3-0 binnen. Klaassen viel in en werd verwelkomd als een verloren zoon. Het gejuich toen even later Weghorst zijn debuut maakte was minstens zo groot.