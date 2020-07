Europese boksbond zet streep door alle OKT's

In een verklaring van de organisatie valt te lezen dat ernaar gestreefd wordt de olympische kwalificatiecyclus voor Tokio alsnog in juni afgerond te hebben. "We zullen dagelijks de situatie evalueren", meldt het statement.

Het olympisch kwalificatietoernooi boksen in Londen is na de partijen van maandagavond afgebroken. Het toernooi zou nog tot en met zondag duren, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft de organisatie besloten het evenement voortijdig te beëindigen.

Er zijn zes Nederlandse boksers aanwezig in Londen, vier mannen en twee vrouwen. Enrico Lacruz won zijn partij, Max van der Pas, Delano James en Artjom Kasparian verloren in de eerste ronde. Chelsey Heijnen verloor haar openingsduel en Nouchka Fontijn moest nog in actie komen.

'Gezondheid gaat boven alles'

Hennie van Bemmel, de bondscoach van de Nederlandse boksers, heeft begrip voor het besluit van de organisatie. "Ik denk dat het een verstandig besluit is. Ze hadden niet veel andere keuzes meer."

"Voor Nouchka en Enrico had het besluit wel een dag later mogen vallen", zei Van Bemmel. "Dan had Enrico zich kunnen plaatsen voor de Spelen en was Tokio voor Nouchka weer een stap dichterbij geweest. Maar het is wat het is. Uiteindelijk gaat gezondheid boven alles."