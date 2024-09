Dortmund begint Champions League met late zege, Bologna debuteert met punt

Gittens redt Dortmund in Brugge

Dortmund verloor in juni op Wembley met 2-0 van Real Madrid in de laatste wedstrijd van de Champions League 'oude stijl'. Met Club Brugge leek de Duitse topclub niet de moeilijkste start te hebben in de vernieuwde editie, maar niet bleek minder waar.

De Belgische kampioen was beter dan de ploeg van trainer Nuri Sahin, die Donyell Malen in de punt van de aanval had opgesteld. De Nederlander kreeg in de eerste minuten meteen een goede kans, maar hij schampte de bal die daarop voorlangs ging.

De Duitsers domineerden de openingsfase tot de Noor Hugo Vetlesen na een flipperkastsituatie de lat raakte. Daarna kroop Brugge steeds verder uit de schulp en deed de defensie Dortmund meer dan eens bibberen.