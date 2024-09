Amerikaanse centrale bank kiest voor grote renteverlaging

De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve (Fed) verlaagt de rente in de Verenigde Staten met een half procentpunt. Dit is de eerste verlaging sinds 2020. Vorig jaar steeg de rente naar het hoogste niveau sinds 2001.

Met de lagere rente wil de Fed de Amerikaanse economie stimuleren, nu de inflatie in de Verenigde Staten aan het dalen is. De rente wordt tussen de 4,75 en 5 procent. De Fed streeft net als de Europese Centrale Bank naar een inflatie van twee procent, wat ideaal zou zijn voor een gestage economische groei.

Het is geen verrassing dat de Fed de rente verlaagt. Economen speculeerden er al weken over hoe groot de verlaging zou worden: een kwart of een half procent. De meningen waren hierover ook binnen de Fed verdeeld, laat de bank weten. De verwachting is dat dit de eerste van een reeks van verlagingen is.

Invloed op verkiezingen

Amerika-econoom Philip Marey had het verstandiger geleken om voor een verlaging met een kwart procentpunt te kiezen. "Dit komt toch wel een beetje paniekerig over van de Fed. Meestal verlaag je met een half procent als er onrust in de markt is of als de economie op instorten staat."

Hij denkt dat de Fed spijt heeft dat ze niet al eerder is begonnen met renteverlagingen en nu een inhaalslag wil maken.

De grotere renteverlaging zou ook nog wel eens invloed kunnen hebben op de Amerikaanse presidentsverkiezingen, denkt Marey. "Hoe groter de renteverlaging, hoe beter voor de zittende partij. De Democraten hebben dus belang bij deze renteverlaging, zodat de aandelenmarkt er goed bijstaat bij de verkiezingen."

De Amerikaanse bank speelt hierdoor ook met vuur, zegt de econoom. "De Fed loopt het risico dat Trump ze gaat aanpakken als hij wint. Dat wil hij al langer."

ECB

In Europa is al langer een daling van de rente ingezet door de Europese Centrale Bank (ECB). Vorige week verlaagde de bank de rente opnieuw, van 3,75 procent naar 3,5 procent. De inflatie is genoeg onder controle om de touwen wat los te laten, vond de ECB. Tot drie maanden geleden verhoogde de ECB de rente juist, om de hoge inflatie onder controle te krijgen, maar die is nu beteugeld.