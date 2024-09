Onderzoek naar ongewenst gedrag bij politieproject voor overbelaste medewerkers

De politie doet onderzoek naar ongewenst gedrag bij de Blauwe Haven Rotterdam, een bundeling van projecten voor politiemedewerkers met mentale overbelasting zoals PTSS en burn-out. Twee politiemensen zijn met buitengewoon verlof gestuurd.

Het zijn een medewerker die als projectleider werk deed voor de Blauwe Haven en een medewerker die voorheen bij de Blauwe Haven actief was, is te lezen in een persbericht van de politie.

De politie zou meerdere signalen hebben ontvangen over ongewenst gedrag bij de Blauwe Haven. Wat voor ongewenst gedrag het is, wordt niet vermeld. De landelijke korpschef Janny Knol heeft opdracht gegeven voor een intern onderzoek.

Knol spreekt van een "impactvol besluit". "Maar mede gelet op de kwetsbaarheid van de deelnemers aan de Blauwe Haven en de ernst van de signalen is het ook een noodzakelijk besluit", aldus Knol.

Politie Rotterdam vaker in opspraak

Het is de derde keer in minder dan een maand tijd dat er een medewerker van de Rotterdamse politie op non-actief is gezet na meldingen van ongewenst gedrag. Eind augustus werd een medewerker van de meldkamer buiten functie gesteld na een aangifte van een zedenmisdrijf. Twee weken geleden werd een leidinggevende van de politie-eenheid op non-actief gesteld omdat hij een ongepaste relatie binnen de organisatie zou hebben gehad.

Vorige maand kwam de politie van Rotterdam ook al in het nieuws vanwege misstanden bij het Basisteam Centrum. Uit onderzoek bleek dat het werkklimaat onveilig is en dat werknemers klagen over onder meer racisme, seksueel overschrijdend gedrag en pesten.