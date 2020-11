Politie blij met vuurwerkverbod, branche baalt: 'Ik heb alles al ingekocht'

Ook belangenvereniging Pyrotechniek Nederland vindt het te laat voor een algeheel verbod. De organisatie diende gisteren haar zienswijze in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. "Ik neem aan dat onze argumenten nog steeds tellen", zegt woordvoerder Marcel Teunissen.

Hij baalt ook dat het pas zo laat is besloten. "Ik heb alles al ingekocht. Alleen de 15.000 folders had ik nog niet laten drukken en verspreiden. Ik dacht: ik wacht het allemaal toch nog even af. Da's dus maar goed ook. Maar genoeg collega's hebben die nu al liggen."

Frits Broks van de Rijswijkse Vuurwerkhal wordt sinds het nieuws naar buiten kwam platgebeld door collega's en klanten. "Want ja, wat moeten we nu?" zegt hij. "Ik haal driekwart van mijn jaaromzet uit vuurwerk. Gaat de overheid dat allemaal compenseren?"

Haagse bronnen meldden vandaag aan NOS dat het algehele verbod, eerder dan verwacht, in de pijpleiding zit. Het kabinet overlegt nog over eventuele steun aan de sector, maar verkopers vrezen desondanks voor verliezen omdat zij het vuurwerk al hebben ingekocht.

De politie en de zorgsector zijn tevreden, maar de vuurwerkbranche is teleurgesteld over het voornemen van het kabinet om al dit jaar een algeheel vuurwerkverbod in te stellen.

Eerder dit jaar werd al een verbod aangekondigd op vuurpijlen, knalvuurwerk en vuurwerk in de zwaardere categorie F3, dat bij de komende jaarwisseling moest ingaan. Het kabinet wil nu een stap verder gaan: het wil van al het vuurwerk af, inclusief siervuurwerk. Over kindervuurwerk is naar verluidt nog geen besluit genomen.

Burgemeesters en bestuurders riepen de regering vorige week op om met een tijdelijk verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk te komen, om de zorg te ontlasten. De Nationale Politie waarschuwde toen dat de eerste hulp rond de jaarwisseling steevast overbelast raakt, en dat de zorg dat er in deze coronacrisis niet bij kan hebben.

Vorige jaarwisseling moesten 385 mensen op de spoedeisende hulp worden geholpen vanwege vuurwerkletsel. Nog eens 900 mensen gingen naar de huisartsenpost. Ook waren er 168 mensen met oogletsel. Tjeerd de Faber, oogarts en bekend tegenstander van consumentenvuurwerk, stelde eerder dat een derde van het oogletsel langdurig moet worden behandeld.

Ook bij de andere hulpdiensten is het rond de jaarwisseling drukker. De politie registreerde vorig jaar ruim 9300 incidenten, waarvan er veel vuurwerkgerelateerd waren. De politie pleitte daarom al eerder voor een algeheel verbod. "We zijn hier positief over en blij dat het zo snel duidelijk is", zegt Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP tegen het ANP.

Handhaving

Dat al het vuurwerk mogelijk verboden wordt, zorgt volgens Van de Kamp voor duidelijkheid bij consumenten: "Handhaving is heel moeilijk als je andere regels voor verschillende categorieën hebt. Nu is het heel duidelijk: het is gewoon niet toegestaan."

Vuurwerkverkoper Broks ziet het somberder in. "Ik werd afgelopen nacht al wakker van een enorme vuurwerkknal", zegt hij. "Daar wordt nu ook al niet op gehandhaafd."

Hij denkt dan ook dat het met Oud en Nieuw verre van stil zal zijn op straat. "Dit is natuurlijk prachtig voor de illegale vuurwerkhandel. Je hoeft maar even op Telegram te kijken en je kunt daar het zwaarste vuurwerk kopen. Dat ban je hiermee niet uit."

Goudmijn

Ook over de grens zullen ondernemers de vruchten plukken van dit verbod, is de verwachting. De Nederlandse vuurwerkverkoper Hayo Wolff verplaatste vijftien jaar geleden zijn bedrijf naar Duitsland. "Dit wordt een goudmijn voor ons", zegt de ondernemer. "We zien al meteen verhoogde activiteit op onze website."

Voor zijn collega's in Nederland vindt hij het vervelend, maar Wolff kan niet anders dan gewoon verkopen aan de Nederlandse klanten. "Ik krijg in Duitsland geen compensatie. Als ik niet verkoop help ik mijn eigen zaak om zeep."

Hij is al druk met het plannen van een coronaproof drive-in. "Het zal alle hens aan dek worden. Dit jaar wordt groter dan groot."