Brussel houdt deel subsidies Hongarije in wegens niet betalen migratie-boete

Ook het opleggen van een dagelijkse dwangsom is zeldzaam. Polen werd drie jaar geleden bestraft met een dwangsom van een miljoen euro per dag, omdat het land weigerde om een omstreden tuchtkamer af te schaffen. De kamer kon rechters en officieren van justitie ontslaan of op non-actief zetten, en was dus in strijd met de EU-regels voor een onafhankelijke en onpartijdige rechtsmacht.

Toen dat land weigerde te betalen, hield de Europese Commissie dat bedrag ook in op de EU-subsidies voor Polen. In dezelfde maand kreeg het land ook al een dwangsom van een half miljoen euro per dag opgelegd omdat het weigerde om een vervuilende kolenmijn te sluiten.