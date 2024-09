Vanavond op tv: Eerste Algemene Beschouwingen voor kabinet-Schoof • Opnieuw exploderende apparaten in Libanon

Opnieuw exploderende apparaten in Libanon

Een dag na de opzienbarende pieper-explosies in Libanon en Syrië zijn nieuwe explosies gemeld in Libanon. Zeker drie mensen zijn dood, minstens honderd gewond. Hoe kon dit een tweede keer gebeuren?

Wat is de impact op doelwit Hezbollah? In hoeverre kan de militante groepering nog onderling communiceren? En welke gevolgen heeft deze aanval, die waarschijnlijk het werk is van Israël, op de internationale verhoudingen in het Midden-Oosten?