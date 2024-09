Veiligheidsregio Utrecht stelt personeel gerust: piepers zullen niet ontploffen

Terwijl analisten nog hun hoofd breken over de ontploffende piepers in Libanon, heeft de veiligheidsregio Utrecht (VRU) zijn medewerkers per mail gerustgesteld. De brandweer in de regio gebruikt namelijk piepers van hetzelfde merk. Volgens de VRU is er geen reden tot zorg en zullen de piepers niet exploderen.

Een pieper, ook wel een pager of semafoon genoemd, is een apparaatje waarmee je iemand een signaal of tekstbericht kunt sturen. Gisteren ontploften de piepers nagenoeg gelijktijdig in de zakken, tassen of handen van duizenden Hezbollah-leden. Daarbij vielen meerdere doden en raakten bijna 3000 mensen gewond.

De piepers werden recent aangeschaft door Hezbollah en zijn van een merk dat de groepering nog niet eerder had gebruikt: Gold Apollo. De Veiligheidsregio Utrecht gebruikt al jarenlang piepers van datzelfde merk. Reden voor de veiligheidsregio om een mail te sturen om medewerkers gerust te stellen.

'Speciaal ontwikkeld voor Nederlandse markt'

De piepers die door medewerkers van de VRU gebruikt worden, zijn specifiek ontwikkeld voor de Nederlandse markt, is te lezen in de mail. Bovendien lijkt het er volgens de veiligheidsregio op dat de geëxplodeerde Hezbollah-piepers specifiek zijn geprepareerd om een aanval mee uit te voeren. "Er is dus geen reden om aan te nemen dat de piepers die hier al jarenlang gebruikt worden kunnen ontploffen."

Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen RTV Utrecht dat de mail preventief is verstuurd en er dus geen bezorgde berichten binnen zijn gekomen. Inmiddels zijn er ook nog maar nauwelijks piepers van het merk Gold Apollo in omloop: de VRU is al tijdlang bezig met de uitrol van piepers een ander merk.

Het is onduidelijk of de piepers van Gold Apollo ook door medewerkers van andere veiligheidsregio's worden gebruikt. Veiligheidsregio's kunnen zelf beslissen welke communicatiemethoden ze gebruiken. Verschillende Veiligheidsregio's hebben aan de NOS weten dat zij niet of nauwelijks piepers van Gold Apollo gebruiken.