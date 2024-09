Weer exploderende apparaten in Libanon: honderden gewonden en zeker veertien doden

Bij nieuwe explosies in Libanon zijn zeker 450 mensen gewond geraakt en veertien doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Net als gisteren zijn volgens het ministerie om elektronische communicatiemiddelen de bron van de explosies. Het ministerie van Communicatie meldt dat het gaat om portofoons.

Volgens Al Arabiya hebben de meeste gewonden verwondingen aan handen of rond de buik. In het zuiden van Libanon en in Beiroet worden explosies gemeld. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken. Ook in de Bekavallei, een bolwerk van Hezbollah, zouden explosies zijn geweest. Staatsmedia meldden aanvankelijk dat daar de drie doden zijn gevallen, maar zeiden later dat het ging om drie gewonden.

In de regio rond de stad Nabatieh in het zuiden van het land melden brandweerlieden dat ze zeker zestig branden hebben geblust die ontstonden "door de explosies van draadloze apparaten". Onder meer in woningen, winkels en in voertuigen waren branden, meldt de brandweer.

Op geverifieerde beelden is te zien hoe op meerdere plekken in de hoofdstad rookpluimen opstijgen. Ook in een telefoonwinkel in de stad Sidon was een explosie. Op sociale media gaan tientallen foto's rond van geëxplodeerde portofoons. Dit zijn nog ongeverifieerde beelden, maar het lijkt erop dat dit beelden van vandaag zijn.

Een van de locaties van een explosie is een vermoedelijke bijeenkomst van Hezbollah in de wijk Ghobeiry in Beiroet: