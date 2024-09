Modale inkomens zien netto maandsalaris stijgen

De cijfers van Visma Raet gaan puur over het bedrag onderaan de streep op de salarisstrook. Dat zegt nog niet alles over de koopkracht. In de koopkrachtcijfers worden bijvoorbeeld ook toeslagen en de inflatie meegenomen.

Gisteren bleek dat de koopkracht volgend jaar voor veel groepen een stuk minder stijgt dan gedacht. Nederlanders gaan er in koopkracht gemiddeld 0,7 procent op vooruit, en niet 1,1 procent, zoals het Centraal Planbureau eerder verwachtte. Dit komt mede doordat het kabinet de voorgenomen verhoging van de huurtoeslag een jaar uitstelt. Die verhoging gaat niet in 2025 in, maar pas in 2026.