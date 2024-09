Beschouwingen: veel discussie over gebroken beloften en asielcrisis

Wilders zei dat het in een coalitie nu eenmaal geven en nemen is, dat je soms compromissen moet sluiten en dat kiezers dat ook begrijpen. Hij wees er ook op dat volgens onderzoek het vertrouwen in de politiek en in het kabinet is toegenomen. Hij benadrukte dat er een grote lastenverlichting is gekomen, meer voor burgers dan voor bedrijven.

De PVV-voorman zei dat hij trots is op het kabinet. Hij verwees naar de 'opt-out' die Nederland wil voor het Europese asielbeleid. Volgens hem is dat historisch. Hij sprak van een soort 'mini-nexit'.

Asielcrisis

In het debat ging het vaak over het migratiebeleid, vooral over de asielcrisis die het kabinet van plan is uit te roepen via de uitzonderingsbepalingen in de Vreemdelingenwet. Als die procedure wordt gevolgd, hoeft het kabinet niet onmiddellijk toestemming aan het parlement te vragen, maar pas na enige tijd, via een 'voortduringswet'.

Een groot deel van de oppositie vindt dat de Kamer daarmee wordt gepasseerd. Volt-voorman Dassen sprak van "een afleidingsroute", SP-leider Dijk van een "doodlopende weg". Ook vielen woorden als "niet democratisch", "een geitenpaadje" en "het zwaarste middel". Maar Wilders verdedigde de methode. Hij benadrukte dat deze procedure nu eenmaal in de wet staat, en dat de Kamer het laatste woord heeft en het kabinet kan terugfluiten.

In het debat zei fractievoorzitter Yesilgöz van regeringspartij VVD dat ze blij is met de maatregelen die zijn afgesproken om grip te krijgen op migratie. Ze noemde het winst dat plannen die eerder op een veto van coalitiepartners stuitten nu wel kunnen. Toch maakt ze zich ook zorgen over de precieze voorstellen van het kabinet: "Ik zie geen concrete planning." Ze wil "wetten die voor structurele verandering kunnen zorgen".

De VVD-leider wil de toezegging van premier Schoof dat voorstellen voor een twee-statusstelsel (verschillende soorten vluchtelingen), het afschaffen van het hoger beroep en het schrappen van de permanente verblijfsvergunning nog dit jaar naar de Kamer gaan.