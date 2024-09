Feyenoord is 'nog zoekende' voor eerste grote uitdaging in Champions League

Timber heeft er zin in. Hij wil zich, net als bij recente interlands van Oranje, meten met de beste spelers van Europa. Maar als nieuwe aanvoerder van de ploeg is hij ook veel bezig met het team, met de spelers om hem een en in het bijzonder met de nieuwelingen.

"Ik voel veel verantwoordelijkheid naar andere spelers. Ik weet hoe het is, want ik heb zelf ook tijd nodig gehad. Daar wil ik nieuwe spelers in helpen."

Wat hij vooral nog mist, en wat de ploeg punten kost, zit volgens Timber in het mentale. "Er is een reden waarom het niet lukt. Ik had het afgelopen zaterdag ook over een bepaalde urgentie. De wil om echt geen doelpunt meer tegen te krijgen. Morgen moeten we die honger en agressie ook hebben."

Hwang In-beom

Priske doet nog geen uitlatingen doet over het mogelijk inzetten van Hwang In-beom, de Koraanse aanwinst die sinds deze week speelgerechtigd is voor Feyenoord. Wel over de fans, De Kuip, en de magie waarop hij hoopt bij zijn eerste Europese avond als trainer in Rotterdam.

"Ik kijk heel erg uit naar naar deze magische avonden. Europese avonden in De Kuip. Het is al een paar weken geleden dat we een thuiswedstrijd speelden. Ik denk dat we er allemaal naar uitkijken om thuis te komen. De fans zullen de spelers 'pushen' tot de laatste minuut."