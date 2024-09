Provincie geeft Arriva bijna miljoen euro boete: 'Klap in het gezicht'

Arriva heeft een boete van 915.360 euro gekregen van de provincie Limburg, omdat het vervoersbedrijf in 2022 "meerdere afspraken" niet is nagekomen. Er zouden dat jaar te veel ritten zijn uitgevallen of te vroeg zijn vertrokken en de verbinding naar Aachen zou te weinig stipt zijn. Ook waren bepaalde overstappen niet gegarandeerd.

"We begrijpen dat de nasleep van covid-19 daarvoor gezorgd heeft, maar reizigers in Limburg mogen hier niet de dupe van worden", zegt gedeputeerde van Mobiliteit bij de provincie Limburg, Jasper Kuntzelaers. "Goed openbaar vervoer is belangrijk voor de bereikbaarheid in Limburg. We blijven Arriva hierop aanspreken."

De provincie wil de boete gebruiken voor de reiziger of voor beter openbaar vervoer.

Regiodirecteur van Arriva Limburg, Michiel Cusell, reageert teleurgesteld. "Het voelt als een klap in het gezicht van onze collega's die iedere dag met hart en ziel werken om onze reizigers een veilige en betrouwbare reis te bieden. Wij begrijpen dat de provincie Limburg een operationele beoordeling uitvoert. Echter, 2022 was een jaar van ongekende uitdagingen door covid-19. Een totaal andere wereld."

Nasleep

Het vervoersbedrijf zegt dat de nasleep van corona nog steeds voortduurt en dat ze jaarlijks 12 procent minder treinreizigers hebben dan voor de pandemie. Ook hebben ze last van de historisch krappe arbeidsmarkt. "Desondanks hebben we vanaf 2022 meer dan 400 nieuwe collega's aangenomen en rijden we een volledige dienstregeling met de trein."

Daarnaast is er ook geïnvesteerd in nieuwe initiatieven. Zo rijden er sinds 2022 nachttreinen om de verbinding tussen Limburg en de rest van het land te verbeteren en is er sinds deze zomer een drielandentrein, die Nederland, België en Duitsland met elkaar verbindt. Ook zijn alle belbussen omgezet naar vaste bussen.

Of al die inspanningen er inderdaad toe hebben geleid dat het openbaar vervoer in Limburg er sinds 2022 op vooruit is gegaan, kan de provincie nog niet zeggen. De cijfers van 2023 - die inzicht geven in onder meer rituitval, gereden kilometers en punctualiteit - worden nog beoordeeld en de uitkomsten daarvan worden pas eind dit jaar verwacht.