Opnieuw door criminelen gebruikte berichtendienst opgerold, 51 arrestaties

Bij een internationale politieoperatie tegen een chatdienst voor criminelen zijn in verschillende landen 51 verdachten opgepakt. Ook zijn drugs, wapens en voor ongeveer een miljoen euro aan cash geld in beslag genomen.

Volgens politieorganisatie Europol, dat zijn hoofdkantoor in Den Haag heeft, is de dienst Ghost door enkele duizenden criminelen gebruikt voor onder meer drugshandel, het regelen van moorden en witwasoperaties. Via Ghost konden gebruikers anoniem met elkaar communiceren.

Geen arrestaties in Nederland

Het onderzoek begon in maart 2022 en al snel werd door politiediensten wereldwijd samengewerkt. Ghost draaide op servers in Frankrijk en IJsland, maar de eigenaren zaten in Australië. In dat land zijn 38 verdachten opgepakt, in Ierland elf en ook in Canada en Italië werd iemand opgepakt.

In Nederland werkte de nationale politie mee aan het wereldwijde onderzoek. Hier is niemand gearresteerd.

Ghost is niet de eerste chatdienst die wordt gekraakt. In de zomer van 2020 was er internationaal veel lof voor de Nederlandse politie, na het kraken van het versleutelde telefoonnetwerk EncroChat. Het onderscheppen van berichten op EncroChat-telefoons was het grootste rechercheonderzoek ooit, zei de recherche toen.