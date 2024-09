WK-kansen in gevaar: team Verstappen gooit fanontwerp in prullenbak voor minieme tijdwinst

Max Verstappen en Sergio Pérez gaan aankomend weekend, tijdens de GP van Singapore, niet in een speciaal door een fan ontworpen F1-wagen rijden. Dat was wel de bedoeling, maar Red Bull ziet nu af van de actie omdat de kansen op een nieuwe WK-titel in gevaar zijn gekomen.

Sinds enkele jaren geeft Red Bull fans de kans om een speciale 'livery' te ontwerpen. Het Oostenrijke team zou met die livery gaan rijden tijdens de komende grands prix van Singapore en de Verenigde Staten, maar dat gaat nu toch niet door.

Eerder dit jaar reed Red Bull in de GP van Groot-Brittannië ook met een door een fan ontworpen lay-out van de auto. Verstappen werd toen tweede.

'Onverwacht en excessief gewicht'

De speciale verflaag die bij de actie gebruikt zou worden zorgt voor "onverwacht en excessief gewicht" zegt de renstal in een bericht aan de deelnemers van de ontwerpwedstrijd.

En extra gewicht aan de auto kan Verstappen in de strijd om zijn vierde wereldtitel niet gebruiken. Tijdens de testfase ontdekte het team van Verstappen en Pérez dat de verf een negatieve invloed heeft op de prestaties van de RB20.

Volgens Motorsport.com zou de verflaag, ongeveer een kilo zwaarder dan de huidige verflaag, voor 0,03 seconden vertraging per ronde zorgen. "Voor ons is het onze prioriteit om de auto de rest van het seizoen zo competitief mogelijk te maken", zegt Red Bull. Een Formule 1-auto weegt zo'n 800 kilo.

Verstappen wint al weken niet

Voor Verstappen zijn goede prestaties weer meer dan welkom. Na een uitstekend begin van het seizoen heeft de auto van de Nederlander het zwaar gekregen. Al zeven grands prix op rij wist Verstappen niet te winnen. De Red Bull-coureur klaagt continu over de prestaties van de auto en noemde zijn wagen onlangs zelfs een 'monster'.

De voorsprong in de WK-stand van Verstappen op zijn concurrent Lando Norris is door de mindere resultaten de laatste weken geslonken tot 59 punten.

Afgelopen weekend verloor het team van de Nederlander ook voor het eerst in tweeënhalf jaar de leiding in het constructeurskampioenschap.