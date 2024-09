Dag na ontploffende piepers is Libanon in shock

Er is bijna niemand in Libanon die vannacht goed heeft geslapen. Tot laat in de avond zaten Libanezen aan de buis gekluisterd en nu is iedereen al vroeg wakker om het laatste nieuws te volgen. Het gaat hier een dag na de golf aan ontploffingen over niets anders.

De paniek en chaos van gisteren is overgeslagen in ongeloof: wat is hier nou precies gebeurd? Wie had er dan allemaal zo'n pieper en waarom? Zijn we in een film terechtgekomen? Wie kent er iemand die iemand kent die zo'n pieper had? Is er in de buurt toevallig ook eentje ontploft? Er zijn allerlei geruchten en analyses over hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Er zijn zeker 9 doden gevallen. Ziekenhuizen liggen vol en komen medische hulpmiddelen en bloed tekort, maar verder ontbreken veel details. De gewonden in de ziekenhuizen, zowel in Hezbollah-wijken als daarbuiten, zijn voor de internationale en lokale media veelal onbereikbaar.

De gewonden en hun naasten dragen informatie met zich mee die lang niet altijd bestemd is voor de buitenwereld. De vele explosies hebben de identiteit en locatie van Hezbollah-sleutelfiguren en hun families ontmaskerd. Mensen die anders onbekend zouden zijn gebleven.

Bijna 3000 gewonden

Hezbollah, internationaal gezien als terroristische organisatie, is hier een belangrijke politieke partij, maar ook een geheimzinnige, van de buitenwereld afgesloten militante groepering met een enorm wapenarsenaal en veel goed getrainde en ervaren strijders. In veel gevallen is het niet duidelijk wie wie is en wie welke verantwoordelijkheden heeft.

Strijders maken in het dagelijks leven meestal deel uit van de samenleving. Nu zijn er bijna 3000 gewonden, veelal met zware verwondingen. De semafoons gingen - nét voordat ze explodeerden - af; ze piepten waardoor ze werden opgepakt om het bericht te bekijken. Dat resulteerde in verwondingen aan de ogen en in het gezicht.