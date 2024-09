Ambtenaren verlaten vandaag toch het Binnenhof, dwangsom afgewend

De ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken van minister-president Schoof verlaten per vandaag toch het Haagse Binnenhof, dat verbouwd wordt. Daarmee is voorkomen dat het ministerie een dwangsom moet betalen.

Het vertrek ging onder grote tijdsdruk, schijft het kabinet aan de Tweede Kamer. "De termijn waarbinnen is verhuisd, brengt de komende periode nog beperkingen voor het functioneren van het ministerie met zich mee."

"Zo beschikt het ministerie nog niet over alle benodigde werkplekken en (staatsgeheime) (ICT-)voorzieningen", staat in de brief. "Dat kan gevolgen hebben voor de werkzaamheden van het ministerie, bijvoorbeeld waar het termijnen betreft."

Veiligheid en bouwvertraging

Burgemeester Van Zanen van Den Haag had het vertrek van de ambtenaren geëist. "De grens is bereikt", zei hij vorige maand. "Er is geen ruimte om te schuiven met het moment dat het Binnenhof geheel leeg is. Een brand in het hart van Den Haag is onaanvaardbaar en onvoorstelbaar."

De renovatie van het Binnenhof moet volgens hem zo snel mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Een deel 'bewoond' laten levert behalve onveiligheid ook vertraging op in de verbouwingswerkzaamheden vanwege de maatregelen die daarvoor nodig zijn, zegt Van Zanen.

De gemeente kondigde vorige maand aan dat als de ambtenaren medio september niet zouden vertrekken er een dwangsom van 100.000 euro per week zou volgen, oplopend tot maximaal een miljoen euro.

Het kabinet had om uitstel van de verhuizing gevraagd voor een groep van 70 ambtenaren. Die zouden er tot het voorjaar van 2025 moeten blijven, omdat ze bij de computers met staatsgeheimen moeten kunnen. Het is nog niet helemaal gelukt om die computers aan te sluiten op een tijdelijke locatie.