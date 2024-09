Ronde van Nederland werkt aan terugkeer op wielerkalender na 20 jaar afwezigheid

Joost van Wijngaarden, manager wedstrijdsport van de KNWU, bevestigt: "Wij hebben ons vertrouwen uitgesproken in de organisatie bij het indienen van de Nederlandse wedstrijden voor de kalender van volgend jaar. Als de UCI vragen heeft, bijvoorbeeld over de plaats op de kalender, wordt dat altijd teruggekoppeld. Wij constateren dat dat niet is gebeurd, wat betekent dat de wedstrijd op de kalender zal staan."

Vijf keer een omloop

De koers zal bestaan uit een proloog en vijf etappes op verschillende locaties in Nederland. Alle etappes zullen in omloopvorm, een lokale ronde, verreden worden.

Markensteijn: "Het voordeel van ons plan is tweeledig. Een omloop is eenvoudiger omdat het minder belastend is voor overheden en de autoriteiten. Er zijn natuurlijk vergunningen nodig om het parcours af te kunnen zetten, maar daarna is er minder nodig."

Het gaat dan bijvoorbeeld om politiemotoren. De beperkte mogelijkheid tot inzet daarvan heeft de laatste jaren vaak problemen opgeleverd voor Nederlandse wielerwedstrijden. "Door niet in lintetappes van A naar B, maar over lokale omlopen te rijden, maken we het eenvoudiger. Daarnaast denken we ook dat het aantrekkelijker is voor het publiek. Het is leuker als je de renners vaker dan één keer voorbij ziet komen."

Volgens de KNWU heeft die vorm ook de toekomst voor het wielrennen, zegt Van Wijngaarden. "De politie is naar ons vrij duidelijk geweest: er is geen ruimte voor nieuwe wielerwedstrijden. Daarom moeten organisaties creatief en innovatief zijn. Op deze manier kan het wel, dit is de toekomst."

WorldTour-ambitie

De Ronde van Nederland krijgt bij de rentree in 2025 een 2.1-status, het derde niveau voor meerdaagse wedstrijden waar profteams aan mee kunnen doen. De ambities liggen veel hoger.

"We hopen in de jaren daarna uit te groeien tot een WorldTour-wedstrijd, het hoogste niveau. Hoe dat werkt, en hoeveel tijd eroverheen gaat voor we daar kunnen komen, weten we nog niet precies", klinkt het bij TIG, dat in de toekomst ook graag wil uitbreiden met een wedstrijd voor vrouwen.