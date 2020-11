'Extra controle nodig bij stemmen tellen Tweede Kamerverkiezingen'

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar is er een extra verificatie nodig om de integriteit van de verkiezingen te kunnen waarborgen. Dat betoogt de Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen, die is opgericht door beveiligingsonderzoeker Sijmen Ruwhof.

Ruwhof schrijft in het rapport dat de Kiesraad en het ministerie van Binnenlandse Zaken een extra verificatie niet nodig vinden omdat de computers waarin de optelsom wordt gemaakt, niet zijn aangesloten op internet. Een woordvoerder van de Kiesraad noemt dat echter "ongenuanceerd" en benadrukt dat de stem-aantallen die binnenkomen van hoofdstembureaus altijd worden geverifieerd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt in een reactie dat de stemtelsoftware in september is onderzocht door een onafhankelijke partij, HackDefense, en die heeft positief geoordeeld. Het ministerie laat verder weten de Kiesraad te steunen in het zoeken naar een manier om tijdens de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar extra controles uit te voeren.

Ruwhof is blij met de reactie van de Kiesraad. Wel benadrukt hij dat er uiteindelijk een wijziging van de Kieswet nodig is. "In de wet moet komen te staan dat gemeenten twee extra dagen de tijd hebben om het stemproces te verifiëren." Volgens Ruwhof willen Kamerleden van de VVD, D66, CDA, GroenLinks, SP en SGP actie ondernemen.

Speelt al jaren

Het is niet de eerste keer dat er kritiek is op het gebruiken van telcomputers. In 2017 had toenmalig minister Plasterk het gebruik van software bij het optellen van stemmen verboden, na berichtgeving van RTL Nieuws dat het systeem eenvoudig te hacken was. Een jaar later werd dat door minister Ollongren teruggedraaid omdat de telsoftware verbeterd zou zijn.