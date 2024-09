Nederland vraagt EU officieel om 'opt-out' voor migratieregels

Minister Faber van Asiel en Migratie heeft de Europese Commissie om een 'opt-out' voor migratie gevraagd. Het kabinet had al verschillende keren aangekondigd dat dat zo snel mogelijk zou gebeuren en nu heeft de minister dat ook officieel gedaan. De opt-out betekent dat Nederland een uitzondering wil voor bepaalde dwingende regels op het gebied van migratie.

Faber zegt op X dat Nederland weer over zijn eigen asielbeleid moet gaan. In haar brief aan Eurocommissaris Johansson schrijft Faber ook dat Nederland zolang de opt-out er nog niet is hoopt op een snelle inwerkingtreding van het Europese migratiepact. Daarin hebben de landen van de EU allerlei afspraken gemaakt, zoals het meteen screenen van migranten aan de Europese buitengrenzen en het aanmerken van asielzoekers als kansrijk en kansarm.

Kabinet heeft nog meer asielmaatregelen in petto

De opt-out is een van de manieren waarop het kabinet migratie drastisch wil beperken. Het spreekt van het meest omvangrijke pakket voor grip op migratie ooit. Op stapel staan nog het gebruikmaken van uitzonderingsbepalingen waardoor delen van de Vreemdelingenwet buiten werking worden gesteld en het indienen van een tijdelijke 'asielcrisiswet'.

Zo'n opt-out is alleen te regelen als er binnen de EU wordt onderhandeld over een nieuw EU-verdrag. "Je kan je niet onttrekken aan EU-wetgeving", zei een woordvoerder van de Europese Commissie daarover in mei. "In het verleden, toen de EU-verdragen tot stand kwamen, hebben bepaalde landen opt-outs bedongen. Maar wij werken hier op basis van bestaande verdragen en wetgeving."