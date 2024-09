Von der Leyen heeft 'haar' Commissie rond, maar kandidaten wacht nog pittig examen

Maar de hoorzittingen zijn niet alleen een screening op integriteit en deskundigheid. Er zit ook een politiek spel achter. Vos: "Als een christendemocraat sneuvelt in de hoorzittingen, zijn de christendemocraten erop gebrand om ook een socialist of liberaal te laten sneuvelen. Het is altijd weer de vraag hoe ver men zal gaan in de ondervraging."

Die dynamiek maakt de uitkomst van het proces onvoorspelbaar, zegt Van der Vleuten. "Dat betekent dat Von der Leyen zich goed zal hebben afgevraagd met welke samenstelling ze het minste risico loopt mensen alsnog te moeten vervangen."

Wie zal afvallen?

Welke kandidaten zullen afvallen, is moeilijk te voorspellen, maar hoogleraar Vos denkt dat de Hongaar Olivér Várhelyi het wel eens lastig kan krijgen. "Hij ligt al moeilijk in het Europees Parlement omdat hij meer voor de agenda van de Hongaarse premier Viktor Orbán werkt dan voor de Commissie. Hij krijgt de portefeuille Volksgezondheid en Dierenwelzijn en het is een mysterie of hij daar iets van weet. Ik acht de kans reëel dat hij sneuvelt."