Wekdienst 18/9: Algemene Beschouwingen beginnen • Bedreiger Tim Hofman voor de rechter

Wat kan je vandaag verwachten?

Vandaag beginnen de Algemene Beschouwingen. De Tweede Kamer spreekt zich uit over de plannen van het kabinet die de afgelopen dagen zijn gepresenteerd. Het debat is te volgen op NOS.nl en NPO Politiek.

De man die tv-presentator Tim Hofman vorig jaar zou hebben willen ombrengen, staat voor de rechter. De 42-jarige Chris T. uit Breda wordt verdacht van poging tot moord met een terroristisch oogmerk.

Naar verwachting gaat de Amerikaanse centrale bank de rente verlagen. Dat zou voor het eerst sinds 2020 zijn. De inflatie lijkt nu onder controle en met lagere leenkosten wil de bank de economie ondersteunen.

In twee deelstaten in India mogen 8,7 miljoen mensen voor het eerst in tien jaar weer stemmen voor het regionale bestuur. India en Pakistan strijden al decennia over de regio, die sinds 2019 in Indiase handen is.

Op de kop af 80 jaar na hun verdwijning worden twee Britse militairen herbegraven op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. Luitenant Dermod Anderson en soldaat Henry Moon raakten tijdens Operatie Market Garden in 1944 vermist. Hun stoffelijke resten zijn op het vroegere slagveld teruggevonden.

Ook vanavond wordt er gevoetbald in de Champions League. Bij de mannen staan Manchester City tegen Internazionale en Paris Saint-Germain tegen Girona op het programma. Bij de vrouwen probeert FC Twente tegen het Kroatische WFC Osijek een plek in de groepsfase van de Champions League te bemachtigen.

Wat heb je gemist?

Gisteravond bleek dat ook vannacht niet voor iedereen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer is een sporthal in het Drentse Valthermond beschikbaar gesteld, waar plek was voor ongeveer honderd asielzoekers. Het Rode Kruis had al hulpgoederen naar Ter Apel laten komen, zoals stretchers en dekens.

Maandag konden mensen op het laatste moment nog in een sporthal in Stadskanaal overnachten, nadat het COA alarm had geslagen over de drukte in het aanmeldcentrum. Ook de sporthal in Valthermond was maar voor één nacht beschikbaar.

Ander nieuws uit de nacht:

De golf van ontploffende piepers in Libanon en Syrië was volgens Amerikaanse media het werk van Israël. Die melden dat op basis van Amerikaanse en Libanese bronnen. In de piepers zou explosief materiaal zijn verstopt dat op afstand tot ontploffing is gebracht.

Noord-Korea heeft meerdere ballistische korteafstandraketten afgevuurd, die aan de oostkust van het land in zee zijn gestort. Dat melden Zuid-Korea en Japan. Volgens het Zuid-Koreaanse leger werden de raketten mogelijk getest voordat ze worden geleverd aan Rusland.

De maandag gearresteerde rapper, producer en platenbaas Sean 'Diddy' Combs (54) blijft voorlopig vastzitten. Hij werd gisteren aangeklaagd voor afpersing, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Volgens de rechter is het vluchtrisico te groot en daarom moet hij zijn strafzaak afwachten in de cel.

En dan nog even dit:

Heel politiek Den Haag had zich traditiegetrouw flink opgedoft voor Prinsjesdag. Hun feestelijke kapsels en make-up hadden ze te danken aan mbo-studenten: