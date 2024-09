Koopmeiners speelt tegen PSV frustrerende zomer eruit: 'Bullshit naast je neerleggen'

Het onthaal van de Juve-fans was al veelbelovend en op een nazomerse dinsdagavond tegen PSV liet Koopmeiners zien dat hij weer terug is. Voetballend alsof hij het zwartwit gestreepte shirt al jaren draagt, speelde hij een prima pot in de overtuigende overwinning op de Eindhovenaren.

"Het gevoel in dit stadion is fantastisch, heel warm, ik had heel veel zin in vandaag."