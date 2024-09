Amerikaanse media: 'Israël zit achter ontplofte piepers in Libanon'

Amerikaanse media melden op basis van onder meer Amerikaanse en Libanese bronnen dat de golf van ontploffende piepers in Libanon en Syrië het werk is van Israël. In de piepers zou explosief materiaal zijn verstopt dat op afstand tot ontploffing is gebracht.

Dat materiaal zou zijn in een partij piepers van Taiwanese makelij zijn gestopt die naar Libanon is verstuurd. Dat meldt The New York Times. Volgens de krant was er al met de piepers geknoeid voordat ze in Libanon aankwamen. Dat vermoeden werd al eerder geuit door verschillende munitie-experts.

VS op de hoogte gebracht

Persbureau Reuters, dat onder meer een hoogeplaatste Libanese veiligheidsbron als bron opvoert, zegt dat de Israëlische geheime dienst Mossad maanden geleden een kleine hoeveelheid explosieven in totaal 5.000 Taiwanese piepers heeft geplaatst. De piepers waren besteld door de militante Libanese beweging Hezbollah, meldt het persbureau.

De Libanese bron meldt aan Reuters dat 3.000 piepers tegelijkertijd ontploften toen een gecodeerd bericht naar ze werd gestuurd.

Volgens persbureau AP is de Verenigde Staten op de hoogte gebracht door Israël. Een Amerikaanse functionaris meldt dat Israël de VS erover heeft geïnformeerd nadat de operatie was uitgevoerd.

Zeker negen doden

Hezbollah wees na de explosies meteen de beschuldigende vinger naar Israël. De terreurbeweging houdt Israël "volledig verantwoordelijk voor de misdadige agressie, waar ook burgers het slachtoffer van waren". "De vijand zal zeker zijn verdiende straf krijgen", verklaarde de beweging verder. Israël heeft niet gereageerd op de gebeurtenissen.

Door de explosies in Libanon gistermiddag zijn zeker negen mensen om het leven gekomen en bijna 3.000 gewonden gevallen doordat hun pieper ontplofte, meldde het Libanese ministerie van Gezondheid. Ook in delen van Syrië ontploften piepers.