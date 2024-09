Noord-Korea vuurt opnieuw ballistische raketten af

Noord-Korea heeft meerdere ballistische korteafstandraketten afgevuurd die aan de oostkust van het land in zee zijn gestort. Dat melden Zuid-Korea en Japan.

De raketten werden rond 7 uur in de ochtend lokale tijd afgevuurd vanuit Kaechon, ongeveer 100 kilometer ten noorden van hoofdstad Pyongyang. De Zuid-Koreaanse legerleiding meldt dat het alert blijft en mogelijke nieuwe lanceringen nauwlettend in de gaten houdt. Daarbij wordt alle informatie hierover gedeeld met de Verenigde Staten en Japan, klinkt het.

Ongeveer 30 minuten na de eerste melding zei de Japanse kustwacht dat Noord-Korea nog een ballistische raket had afgevuurd.

Het Amerikaanse Indo-Pacific Command, onderdeel van het Amerikaanse leger dat is gestationeerd rond de Indische en Stille Oceaan, heeft op X gemeld op de hoogte te zijn van de Noord-Koreaanse lanceringen. "We hebben nauw contact met Zuid-Korea en Japan, evenals met andere regionale bondgenoten en partners", melden de Amerikanen.

De lanceringen zijn de eersten sinds een week. Afgelopen donderdag vuurde Noord-Korea ook verschillende korteafstandsraketten af.

Volgens het Zuid-Koreaanse leger werden de raketten mogelijk getest voordat ze worden geleverd aan Rusland. Onder meer de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Oekraïne hebben Pyongyang ervan beschuldigd raketten aan Moskou te leveren voor gebruik in de oorlog in Oekraïne, in ruil voor economische en andere militaire hulp.

Foto's vrijgegeven

Noord-Korea gaf onlangs ook foto's vrij waarop te zien is hoe de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een installatie voor de verrijking van uranium bezoekt. Het was voor het eerst dat Noord-Korea informatie openbaar maakt over zo'n installatie.

Tijdens het bezoek benadrukte Kim Jong-un nog eens dat hij het nucleaire arsenaal van Noord-Korea wil vergroten voor "zelfverdediging en het kunnen uitvoeren van een preventieve aanval" en om de "dreiging van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten" af te slaan.