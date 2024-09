Rechter bepaalt dat Sean 'Diddy' Combs vast blijft zitten vanwege 'vluchtrisico'

De maandag gearresteerde rapper, producer en platenbaas Sean 'Diddy' Combs (54) blijft voorlopig vastzitten. De rechtbank in New York heeft hiermee het verzoek van de aanklagers ingewilligd, die hadden verzocht de artiest niet op borgtocht vrij te laten. Het "vluchtrisico" zou te groot zijn. De rechter ging hier in mee.

Gisteren werd bekendgemaakt Combs is aangeklaagd voor afpersing, seksuele uitbuiting en mensenhandel voor prostitutiedoeleinden.

Volgens de 14 pagina's tellende aanklacht veranderde Combs zijn zakenimperium in een criminele onderneming, waarbij hij en zijn zakenpartners zich bezighielden met seksuele uitbuiting en andere misdrijven. In de aanklacht staat dat Combs vrouwen bedreigde met vuurwapens en dat hij sinds 2009 herhaaldelijk vrouwen mishandelde.

Levenslang

Ook zou hij seksfeesten georganiseerd hebben, waarbij hij vrouwen dwong om seks te hebben met mannelijke sekswerkers. Die zogenoemde freak offs zouden soms dagenlang duren en werden door de rapper opgenomen.

De muziekmagnaat verscheen gisteren in de rechtbank van New York en zei onschuldig te zijn. Mocht Combs schuldig worden bevonden, dan hangt hem een gevangenisstraf boven het hoofd van 15 jaar tot levenslang, meldt persbureau AP.

R. Kelly

Combs is naar een speciale afdeling gebracht van een gevangenis in Brooklyn, meldt CNN, waarin hij niet in contact komt met de algemene gevangenispopulatie. De afdeling wordt onder andere gebruikt voor gedetineerden die extra bescherming nodig hebben.

Veel andere bekende personen gingen hem voor in die afdeling, waaronder de zanger R. Kelly, voormalig crypto-baas Sam Bankman-Fried en Ghislaine Maxwell, de handlanger van zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein.