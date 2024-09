Grootste zege onder Ten Hag: United werkt in League Cup aan zelfvertrouwen

Na een moeizame start in de Engelse competitie heeft Manchester United in de Carabao Cup aan het zelfvertrouwen gewerkt. In het kleine Engelse bekertoernooi versloeg de ploeg van trainer Erik ten Hag thuis Barnsley met 7-0.

Op Old Trafford vond een totale overrompeling plaats van de bezoekers uit de League One, het derde Engelse niveau. Barnsley schoot geen enkele keer op doel. De Manchester United-fans kregen iets te zien wat ze lange tijd niet meer kregen voorgeschoteld in hun eigen stadion. De zevenklapper was de grootste overwinning voor United onder Ten Hag.

Goal Antony

Bij rust was de wedstrijd al beslist, door goals van de drie aanvallers Marcus Rashford, Alejandro Garnacho en de worstelende Braziliaan Antony. Ten Hag had de van Ajax voor een immens bedrag overgenomen vleugelaanvaller onlangs nog duidelijk gemaakt dat hij zijn plek in de basis moet verdienen.

De kritiek op de peperdure aankoop - Antony kwam voor 100 miljoen euro - was groot afgelopen maanden en hij was op de bank beland. Tegen Barnsley kreeg hij weer een kans in de basis. Na ruim een half uur werd Antony neergelegd in het strafschopgebied en hij eiste de penalty zelf op. Tegen de ongeschreven voetbalwetten in, dat je een door jou verdiende penalty nooit zelf moet nemen: raak.