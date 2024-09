Bayern scoort als eerste ploeg negen keer in Champions League, Real ontsnapt

Bayern maakte er een galavoorstelling van tegen het Kroatische Dinamo Zagreb. Ook al werden er drie treffers afgekeurd, negen doelpunten werden wel goedgekeurd. Harry Kane maakte na bijna twintig minuten de 1-0 vanaf de stip.

Raphael Guerreiro verdubbelde de voorsprong voor de thuisploeg na een dik halfuur spelen op aangeven van Musiala. De Fransman Michael Olise besliste vervolgens nog voor rust de wedstrijd: 3-0.

Keeperswissel

In de tweede helft wisselde Vincent Kompany doelman Manuel Neuer, die wat aangeslagen was. Sven Ulreich nam zijn plek in. En die moest meteen twee keer vissen. Bruno Petkovic en Takuya Ogiwara scoorden in korte tijd: 3-2.

Daarna stelde de Duitse grootmacht weer orde op zaken. Harry Kan scoorde uit een rebound.