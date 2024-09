'Te slap' PSV kon tegen Juventus niet lekker voetballen: 'Welkom in Champions League'

Lekker voetballen, zoals PSV afgelopen weken deed tegen RKC Waalwijk, Go Ahead Eagles of Almere City, kan in de Champions League niet. Dat merkte PSV dinsdagavond in Turijn.

Tegen Juventus gingen de Eindhovenaren met een pijnlijke nederlaag eraf. Het werd 3-1, maar 5-1 had ook zomaar gekund.

Peter Bosz gaf een korte en krachtige analyse. "Het is heel simpel: het was niet goed genoeg. Terecht verloren. Dat is het", zei de PSV-trainer na afloop.

Te slap

"Het was aan alle kanten niet goed genoeg. Met name in de hardheid van de wedstrijd. Het was te slap in balbezit. We hadden heel veel balverlies, met name van de sterkhouders", doelde Bosz op onder anderen Joey Veerman, die knullig balverlies leed en de beslissende 3-0 inleidde.