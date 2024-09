Drie dagen na monsternederlaag in Alkmaar verliest Heerenveen ook kansloos van Twente

sc Heerenveen heeft opnieuw een kansloze nederlaag geleden. FC Twente was veel te sterk en won met 2-0 in Enschede. Sem Steijn maakte beide doelpunten en is daarmee mede-topscorer van de eredivisie met vier doelpunten. Door de zege stijgt Twente naar plek zes, Heerenveen blijft steken op de veertiende positie van de ranglijst.

Robin van Persie had na de 9-1 oorwassing tegen AZ geen wijzigingen aangebracht in zijn basiself. Maar ook nu konden deze spelers het plan van de coach niet dusdanig uitvoeren dat dit een resultaat opleverde, Twente was met name in de eerste helft heer en meester en had het aan zichzelf te wijten dat er niet meer gescoord werd.