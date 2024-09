Ter Apel opnieuw vol, sporthal wordt klaar gemaakt voor opvang asielzoekers

In Valthermond, in de gemeente Borger-Odoorn in Drenthe, wordt een sporthal in gereedheid gebracht om komende nacht zo'n honderd asielzoekers op te vangen. Dat meldt de gemeente Westerwolde. Voor deze mensen is vanavond geen plek gevonden in het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Een woordvoerder zegt dat Westerwolde op eigen initiatief is rond gaan bellen nadat duidelijk was geworden dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers(COA) niet genoeg plek had om de asielzoekers onder te kunnen brengen. "We hebben gelukkige goede buurgemeenten en het laat ook zien dat je het met een beetje moeite voor elkaar kan krijgen."

Voor één nacht

De hal biedt voor één nacht plaats aan asielzoekers die anders buiten hadden moeten slapen. Het Rode Kruis richt de sporthal nu in. "We hadden al een truck naar Ter Apel gebracht met hulpgoederen zoals stretchers en dekens. Die gaat nu naar de locatie", zegt een woordvoerder.

Wanneer de sporthal klaar is om de asielzoekers te ontvangen, is nog onduidelijk. Er gaan bussen naar Ter Apel waar de asielzoekers vast in kunnen gaan zitten. Zodra het Rode Kruis alles heeft neergezet rijden de bussen door naar Valthermond.